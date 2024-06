Serviciului fiscal orasenesc Panciu vinde la licitatie 2 loturi de vie situate in oras si o padure in suprafata de 9917 mp situata in comuna Movilita

Prin intermediul unui comunicat de presa Administratia Judeteana a Finantelor Publice( AJFP) Vrancea informeaza contribuabilii ca la sediul Serviciului fiscal orasenesc Panciu din Bulevardul Independentei nr.6, in data de 14 iunie 2024, se organizeaza o licitatie publica pentru vanzarea unor bunuri imobile, proprietatea debitorilor care nu si-au achitat obligatiile fiscale datorate, respectiv:- 2 loturi de vie in suprafata de 1300 mp, respectiv 1502 mp situate in Panciu;- padure in ... citește toată știrea