Sovejenii vor relansarea turismului cu ajutorul pasionatilor de ciclism!

* In sedinta extraordinara a Consiliului Local Soveja de marti a fost aprobata participarea comunei Soveja la implementarea proiectului pentru infiintarea traseului cicloturistic "Velo Valahia", in cadrul PNRR, componenta 11 Turism si Cultura, Investitia I. 4 * Proiectul vizeaza realizarea a 460 km de trasee pentru biciclete, in trei judete Vrancea, Buzau si Prahova *Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Catalin Toma a fost mandatat sa semneze in numele si pentru comuna Soveja, acordul ... citeste toata stirea