t...tztt-ttZtstAttA tt-t-tzt*t-tst-Ett t-tstA tstA t-ttzt tEt t-tt-ttAtt t-t*tst-ttzts - ttstttt incepe pe tt t tt-t tt>t*ttz

* Consiliul Judetean Vrancea organizeaza in fiecare toamna in luna octombrie "Festivalul International al Viei si Vinului Vrancea - Bachus", ajuns in acest an la editia a XXVIII-a, care va avea loc in perioada 21-23 octombrie 2022 *Programul din acest an al "Festivalului International al Viei si Vinului Vrancea - Bachus" include Concursul National de Vinuri "Bachus" (editia a XI-a), care va avea loc la Domeniile Panciu si expozitia de produse traditionale vrancene "Fabricat in Vrancea" ... citeste toata stirea