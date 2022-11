Util pentru vranceni: Cota de piata a liderului din RCA este in continua scadere

Noul lider al pietei asigurarilor isi consolideaza pozitia, in timp ce oferta de RCA ramane diversificataBucuresti, 22 noiembrie 2022 - Noul lider al pietei asigurarilor, Groupama, si-a consolidat pozitia ramanand pe primul loc si la finalul primelor 9 luni ale acestui an, cu o cota de 17,94%, urmat indeaproape de Allianz Esiriac cu 17,67%.Pe de alta parte, concurenta pe piata RCA s-a mentinut la cel mai inalt nivel din ultimii cinci ani si in al treilea trimestru din 2022, releva datele ... citeste toata stirea