Perioada concediilor de vara a adus o surpriza neplacuta soferilor din intreaga tara, odata cu cresterea vertiginoasa a preturilor la carburanti. Sortimentele standard de benzina si motorina au atins cote alarmante in unele benzinarii, depasind pragul de sapte lei pe litru. Aceasta evolutie nu numai ca afecteaza bugetul soferilor, dar are un impact semnificativ si asupra costurilor de transport si de viata ale populatiei.VIDEO: Stirile TVR OnlinePotrivit datelor recente, in cele mai multe ... citeste toata stirea