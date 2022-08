VIDEO | Feliciu Paraschiv, proprietarul lantului de magazine Paco Supermarket la interviurile "ZF 15 minute cu un antreprenor"

Feliciu Paraschiv, fondatorul, actualul proprietar al retailerului vrancean Paco Supermarket a fost intervievat recent in cadrul proiectului Ziarul Financiar si Alpha Bank, "ZF 15 minute cu un antreprenor"a(Trade Mark) Reteaua de magazine Paco numara in prezent 15 unitati in judetul Vrancea a(Trade Mark) Retailerul vrea sa se extinda cu alte cateva magazine in perioada urmatoare.Feliciu Paraschiv, proprietarul lantului de magazine Paco Supermarket, unul dintre cei mai puternici retaileri ... citeste toata stirea