VIDEO + Foto | Cine a intrat in "Topul Firmelor din judetul Vrancea, editia XXIX-a ?

Evenimentul in cadrul caruia au fost premiate firmele care au avut cele mai bune rezultate in cursul anului anterior a avut loc joi, 08 decembrie 2022 in organizarea Camerei de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) Vrancea, la restaurantul "Cerdac" avand locatia in zona intesectiei DN2-E 85 cu drumul spre Cotesti. La Topul Firmelor au fost prezenti reprezentanti ai majoritatii firmelor premiate. Ziarul de Vrancea a primit unul dintre premii pentru activiatea derulata in cursul anului trecut. ... citeste toata stirea