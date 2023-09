Guvernul a adoptat proiectul de lege privind reducerea deficitului bugetar, cu mici modificari fata de varianta initiala. Iar marti isi va asuma raspunderea in Parlament. Astfel, vom plati noi cote de TVA pentru anumite produse si servicii. Luxul va fi taxat suplimentar, la fel si companiile si bancile. In plus, guvernantii elimina facilitatile fiscale pentru angajatii din IT, agricultura, industrie alimentara si constructii. Desi proiectul de lege e criticat din mai multe directii, in special ... citeste toata stirea