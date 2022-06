VIDEO | Perchezitii in Bucuresti si in 12 judete, printre care si Vrancea, intr-un dosar de fraudare a unui fond privat de pensii

Unul dintre cele mai mari fonduri private de pensii din Romania e in centrul unei anchete penale, in care prejudiciul este urias: peste patru milioane de euro. Suspectii sunt angajati ai fondului, care ar fi facilitat peste 700 de transferuri ilegale in ultimii trei ani.Politistii si procurorii Capitalei au pus in aplicare, joi, 30 iunie 2022, 48 de mandate de perchezitie domiciliara, 80 de mandate de aducere si 32 de ordonante de ridicare inscrisuri la adrese din Bucuresti si judetele Ilfov, ... citeste toata stirea