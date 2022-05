VIDEO | Presedintele ANAF anunta in urmatoarele zile, controale ample in toate domeniile cu risc ridicat de evaziune

Prin intermediul unui comunicat de presa, presedintele ANAF, Lucian Ovidiu Heius anunta public faptul ca in urmatoarele zile vor incepe controale ample in toate domeniile cu risc ridicat de evaziune. Cititi in continuare si vizionati in varianta VIDEO textul intergal al comunicatului de presa pe acest subiect.Comunicat de presa:Mesajul presedintelui ANAF, domnul Lucian Ovidiu Heius:"Imi asum misiunea de a demonstra ca ANAF-ul este un partener al contribuabililor onesti, ca aceasta ... citeste toata stirea