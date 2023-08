Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat in prima jumatate a anului 3,930 miliarde de euro, in scadere de la 4,533 miliarde de euro in perioada ianuarie - iunie 2022 (-13,3%), arata estimarile publicate de Banca Nationala a Romaniei.Investitiile straine in Romania au inregistrat o scadere semnificativa de 13% in prima jumatate a acestui an, generand ingrijorari in randul economistilor si expertilor in domeniul afacerilor. Specialistii sustin ca aceasta scadere este in mare ... citeste toata stirea