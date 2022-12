Prin intermediul unui comunicat de presa facut public vineri 30 decembrie 2022 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea anunta ca vrancenii pot investi in trei noi emisiuni de titlurile de stat TEZAUR si in ianuarie 2023, incepand de marti 3 ianuarie. Titlurile de stat sunt cu maturitati de 1, 2 si 3 ani si dobanzi anuale de 7,35%, 7,60% respectiv 8%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata prin inscriere in cont si dau investitorilor drepturi ... citeste toata stirea