Vrancenii pot investi intr-o noua emisiune de titluri de stat TEZAUR cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi de 6,10% , respectiv 6,85%

O noua emisiune de titluri de stat este disponibila din data de 13 martiePerioada de subscriere a inceput din 13 martie si se incheie in 12 aprilie 2024 (emisiuni 0141 si 0142), iar cei interesati in a investi o pot face :de la unitatile Trezoreriei Statului;online numai de catre persoanele fizice care sunt inregistrate in Spatiul Privat Virtual. Operatiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului ... citește toată știrea