Ambasadorul Frantei la simpozionul dedicat Unirii Principatelor Romane!

* Evenimentul organizat de Consiliul Judetean Vrancea si Muzeul Vrancei s-a bucurat de prezenta Excelentei Sale Doamna Laurence Auer, Ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Frantei in Romania, in prima sa vizita oficiala in judetul Vrancea *In prima parte a zilei de astazi, Muzeul Unirii din Focsani a gazduit, la implinirea a 164 de ani de la momentul istoric al Unirii Principatelor Romane, un eveniment de exceptie: simpozionul "Contributia Frantei la infaptuirea Unirii Principatelor ... citeste toata stirea