Asazi despre: Una dintre cele mai impresionante catedrale din lume, construita tot in 5 ani: Westminster Abbey din Londra - Locul unde sunt incoronati, dar si inmormantati regii Marii Britaniei

1065: A fost inaugurata Catedrala Westminster din Londra, construita de Eduard Confesorul intre 1045 si 1050.Westminster Abbey (in romana Abatia Westminster; nume oficial The Collegiate Church of St. Peter, Westminster, in romana Biserica colegiala Sfantul Petru, Westminster) este o biserica din Londra. Este situata in City of Westminster, la vest de Palace of Westminster. In mod traditional, aici sunt incoronati si ingropati regii Angliei (mai tarziu monarhi britanici). Constructia sa a ... citeste toata stirea