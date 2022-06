Astazi crestinii ortodocsi si catolici ii praznuiesc in acelasi timp pe Sfintii Apostoli Petru si Pave

Calendarul ortodox a fixat o singura data pentru a-i celebra pe acesti doi "pionieri" ai bisericii primare, ambii martirizati la Roma, in anul '67. Desi sunt foarte diferiti, biserica i-a sarbatorit mereu impreuna, existand un motiv pentru asta, in ciuda calatoriilor nu prea asemanatoare. Petru l-a frecventat pe Iisus si l-a insotit de la inceput in Galileea, iar Pavel l-a cunoscut pe Hristos inviat, pe drumul Damascului.Dupa cum se spune inca din primele secole, Petru si Pavel sunt doi ... citeste toata stirea