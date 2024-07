Astazi despre academicianul Gleb Dragan. Creator al scolii de Tehnica Tensiunilor Inalte din Romania. Nascut in Transnistria, sovieticii l-au despartit de familie cu doar cateva zile inainte ca Armata Romana sa treaca Prutul. Raspanditi pe trei continente

Gleb Dragan (n. Gleb Draganov in 6/19 iulie 1920, Tatar Copceac, judetul Cahul, din Regatul roman (azi, Republica Moldova) - d. 24 octombrie 2014,[2] Romania) a fost un academician roman de origine gagauza, inginer, membru titular (2004) al Academiei Romane.A trait nestinsa drama a unei familii intinsa pe trei continente: parintii sai, intelectuali basarabeni, au fost trimisi de sovietici in Siberia, iar copiii au ajuns pe unde-au putut, despartiti de capriciile dictatorilor - unul in Romania ... citește toată știrea