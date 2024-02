Serban Cantacuzino (n. 4 februarie 1941, Bucuresti - d. 4 iulie 2011, Paris) a fost un actor roman, care a jucat in filme, seriale de televiziune si muzicaluri pe parcursul carierei sale.Cantacuzino s-a nascut la Bucuresti, in 4 februarie 1941, in familia boiereasca a Cantacuzinilor, fiind descendent al lui Serban Cantacuzino, domn al Esarii Romanesti intre 1678 si 1688.Tatal sau, Ion Filotti Cantacuzino, a fost scriitor, medic, critic de film, regizor si producator de film.Urmasul ... citeste toata stirea