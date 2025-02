Astazi despre: Artistul care a marcat o epoca: Jean Moscopol. Un ghimpe impotriva mai-marilor vremii, demn continuator al marelui Constantin Tanase, atunci cand rusii chiar te ucideau. Elvira Popescu, stabilita la Paris, l-a ajutat sa plece din tara

Jean Moscopol (nume real: Ioan Moscu, n. 26 februarie 1903, Braila, Romania - d. 1980, New York City, New York, SUA) a fost un cantaret roman de muzica usoara ce s-a facut cunoscut publicului in perioada interbelica.In anii 1947-1948, prin carciumile bucurestene rasuna melodia "Guvernulcomunist", o satira profunda la adresa regimului, cu versuri precum: "Cefrumos e cand vin rusii/ Si iti spun din dosul usii,/ Cum sa vorbesti,cum sa taci,/ Pe Apostolu' sa faci./ Ce frumoasa este viata,/ ... citește toată știrea