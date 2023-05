Nicolae Valter Maracineanu (n. 30 mai 1840, Craiova - d. 30 august 1877, Grivita, Bulgaria) a fost un ofiter roman, cazut eroic la reduta Grivita, in luptele din cadrul Razboiului de Independenta al Romaniei purtat contra turcilor.Inscriptia: Ridicat acest monument in memoria capitanului Nicolae Valter Maracineanu dupa dorinta mamei lui. Mort in resboiul cu turci pentru independenta tarei la 30 august 1877- Remasitele sale sunt inmormintate pe campiile din jurul PlevneiFoto Carol Popp de ... citeste toata stirea