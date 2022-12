Astazi despre: cea de-a opta minune a lumii: Hagia Sofia din Istanbul. Capodopera arhitecturala construita in secolul al VI (532-537) sub conducerea imparatului Justinian I Casa a Crestinismului timpuriu, 900 de ani scaunul Patriarhului Constantinopolului

Numele fostei biserici este Sfanta Intelepciune sau in greaca-bizantina Αγια Σοφια / Hagia Sophia. ceea ce inseamna Sfanta intelepciune. Povestea ei incepe in anul 532, de pe vremea Imparatului Iustinian I.Datorita constructiei de exceptie pentru acele vremuri, Hagia Sofiaeste considerata de istorici cea de-a opta minune a lumii antice tarzii,fiind in acelasi timp si prima realizare in stil arhitectural bizantin,cu interioare ... citeste toata stirea