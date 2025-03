Astazi despre: Criticul si istoricul de film Tudor Caranfil | Invitat permanent al Festivalului de la Cannes, sau al celui de la Berlina | A initiat "Seara prietenilor filmului", prima forma a Cinematecii Romane

Tudor Caranfil (n. 14 septembrie 1931, Galati, Romania - d. 23 martie 2019, Bucuresti, Romania) a fost un critic de film, realizator de emisiuni TV cu subiecte cinefile si istoric de film romanA urmat Colegiul V.Alecsandri din Galati si ultimul an plus bacalaureatul la Liceul Mihai Viteazul din Bucuresti[4]. A terminat Facultatea de Filosofie in 1957[5], pentru ca ulterior sa faca ziaristica la Informatia Bucurestiului[6]. Din anii '60 s-a dedicat criticii cinematografice. Incepand cu 1962 ... citește toată știrea