Astazi despre: "Divina" sau "sfinxul suedez" - Greta Garbo - "printesa de vis a eternitatii" s-a retras de pe marele ecran in plina glorie. Avea 36 de ani si a zis atunci ca ia o pauza

1905: s-a nascut Greta Garbo, actrita suedeza (d. 1990)S-a luptat toata viata cu melancolia si depresia si unii biografi cred chiar ca ar fi fost bipolara, trecand usor de la o stare la alta. Poate si de aceea Greta a ramas asociata cu una dintre replicile sale dintr-un fillm: "I want to be alone" ("Vreau sa fiu singura").Greta Garbo i-a luat pe multi prin surprindere in 1941, cand s-a retras de pe marele ecran in plina glorie. Avea 36 de ani si a zis atunci ca ia o pauza din cauza ... citeste toata stirea