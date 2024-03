Astazi despre: Fotograful roman cu o pagina in Enciclopedia Elvetiana a marilor fotografi din secolul XX: Ion Miclea - Artistul-fotograf care a surprins lumea cu "ochiul lui de vrajitor" dorind ca fotografia sa fie perceputa ca arta

Ion Miclea (n. 1931 - d. 2000) a fost un artist-fotograf roman. Si-a inceput cariera la ziarul Faclia din Cluj, in 1954, iar in 1962 s-a mutat la Bucuresti la redactia Contemporanul, unde a lucrat pana in 1990.In 1976, Ion Miclea a fost invitat de serviciul de presa al Casei Albe,impreuna cu alti 11 fotografi din lume sa faca albumul sau despreStatele Unite. Era anul bicentenarului american. Albumul sau a fostsingurul prefatat atunci de Gerald Ford, presedintele SUA Era singurulinvitat ... citește toată știrea