Astazi despre Generalul Ermil Gheorghiu - decorat cu Ordinul "Mihai Viteazul", in Primul Razboi Mondial, Sef de Stat Major al Fortelor Aeriene Romane in al Doilea Razboi Mondial, arestat de securitate si aruncat in inchisorile comuniste

Pt 13 FEBRUARIE Astazi despre Generalul Ermil Gheorghiu - decorat cu Ordinul "Mihai Viteazul", in Primul Razboi Mondial, in timpul Bataliei de la Marasesti, Sef de Stat Major al Fortelor Aeriene Romane in timpul delui de al doilea Razboi Mondial, arestat de securitatea comunistaErmil F. Gheorghiu (n. 13 februarie 1896, Botosani - d. 14 ianuarie 1977, Bucuresti) a fost un general aviator roman, Sef de Stat Major al Fortelor Aeriene.A absolvit Scoala Militara de Ofiteri in 1915.A fost ... citeste toata stirea