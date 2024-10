Astazi despre Ilarion Ciobanu - Marele actor care a visat in copilarie ca va fi marinar Viata a avut cu el alte planuri S-a dedicat in totalitate filmului. Dupa incheierea misiunii pe Pamant, i s-a implinit visul: isi doarme somnul de veci in Marea Neagra

Ilarion Ciobanu (n. 28 octombrie 1931, Ciucur, judetul interbelic Tighina, Romania - d. 7 septembrie 2008, Bucuresti, Romania) a fost un actor roman celebru. A semnat, de asemenea, regia a doua filme. In anii 1950 a avut si o cariera de rugbist. A fost singurul actor roman care s-a dedicat in totalitate filmului.Ilarion Ciobanu s-a nascut la Ciucur, in Tighina, pe atunci parte a Romaniei. A copilarit la Constanta, pe malul marii. La 12 ani a intrat baiat de pravalie, dupa care o urmat "o ... citește toată știrea