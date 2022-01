Astazi despre: Iosif Bertok - romanul din Armata Imperiala Austro-Ungara, operator cinematografic in Primul Razboi Mondial - realizatorul povestii spuse de cealalta parte a transeelor

Iosif Bertok este astazi, din pacate, necunoscut in spatiul romanesc si in cel central european - iar mare parte din opera sa, realizata pe front, s-a pierdut in conditiile tulburi ale anilor 1940-1945 ori a ramas anonima. Propriile marturii ne-au oferit insa ocazia de a-l aduce in atentia publicului roman si sunt, in sine, extrem de valoroase pentru cunoasterea istoriei cinematografiei de razboi, a povestii spuse de cealalta parte a transeelor.Iosif Bertok (1891-1972) se naste la Timisoara. ... citeste toata stirea