Astazi despre Marita, primul vas care, dupa secole de dominatie otomana, a purtat pavilionul Tarii Romanesti pe Dunare si Marea Neagra, pana la Constantinopol | Lansata la apa la Giurgiu in 1834, construita din "materialuri romanesti" Armator: A Vilara

In septembrie 1834 s-a lansat la apa, la Giurgiu, velierul tipbric Marita, prima nava sub pavilion romanesc. Corabia, care avea ocapacitate de 115 tone, l-a avut ca armator pe hatmanul AlexandruVilara, cunoscut ca fiind semnatar ale memoriilor care cereauemaniciparea Tarii Romanesti de sub tutela otomana. Construitadin "materialuri romanesti", nava a fost botezata cu numele DomniteiMarita, sotia Principelui Gheorghe Bibescu, aflam din volumul "O flotapierduta" scrisa de Corina ... citește toată știrea