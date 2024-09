Astazi despre Mineriada din 1991. Minerii bateau pe oricine le parea suspect, lasand in urma lor morti si raniti. Au provocat demisia premierului si au creat o imagine internationala dezastruoasa asupra tarii noastre, cu grave efecte economice

Termenul de mineriada nu exista in dictionare, dar a aparut in limbajul populatiei romane dupa revolutia din 1989 si desemna violentele produse de minerii adunati in Piata Revolutiei si in Piata Universitatii. Astfel de manifestatii au avut loc in repetate randuri in Bucuresti si de fiecare data au lasat in urma morti, raniti si numeroase pagube materiale.Desfasurarea evenimentelorIn 24 septembrie 1991, minerii din Valea Jiului intra in greva generala si cer primului ministru, Petre Roman, ... citește toată știrea