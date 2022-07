Astazi despre: o mare actrita de reputatie europeana - Maria Ventura - romanca de la Comedia Franceza

Maria Ventura (n. 13 iulie 1886 sau 1888 - d. 3 decembrie 1954, Paris) a fost o actrita romana de origine evreiasca. A jucat in limbile franceza si romana. Cunoscuta in Romania si sub numele de Marioara Ventura, iar in Franta ca Marie Ventura.In Primul Razboi Mondial a revenit in tara si a ingrijit bolnavii de pe front alaturi de Regina Maria.A fost prima femeie care a pus in scena o piesa la Comedia Franceza, anume Ifigenia de Racine in 1938.A fost protagonista unor filme mute franceze ... citeste toata stirea