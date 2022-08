Astazi despre O personalitate exceptionala a teatrului romanesc: Lucia Sturdza-Bulandra

Lucia Sturdza-Bulandra (n. 25 august 1873, Iasi - d. 19 septembrie 1961, Bucuresti) a fost o renumita actrita de teatru din Romania.Descendenta unei familii princiare de renume, a absolvit Facultatea de Litere si Filosofie din Bucuresti. Negasind un post in invatamant, s-a prezentat, in 1898, la directorul Teatrului National, Petre Gradisteanu, care, dupa o singura proba, a angajat-o. In seara debutului, a primit o telegrama de la bunica ei, prin care ii interzicea sa poarte pe scena numele ... citeste toata stirea