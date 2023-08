Clody Bertola (n. 12 august 1913, Bucuresti - d. 28 decembrie 2007, Bucuresti) Supranumita "Printesa Inefabilului", frumoasa actrita Clody Bertola aavut o viata al carei scenariu depaseste toate filmele si piesele deteatru in care a jucat. A fost casatorita de trei ori, iar doi dintresotii sai au fost Liviu Ciulei, mai mic cu 10 ani, si Lucian Pintilie,mai tanar cu 20 de ani.A murit in anul 2007, in noaptea de 27 spre 28decembrie, la 94 de ani, iar in testamentul sau a lasat si ... citeste toata stirea