Astazi despre simbolul unei generatii, asasinat la 32 de ani | Cornel Chiriac - realizatorul celei mai populare emisiuni de muzica rock - "Metronom"- desfiintata dupa difuzarea melodiei "Back in the USSR". Reluata de la microfonul Europei Libere

Cornel Chiriac (n. Ionel Corneliu Chiriac, 9 mai 1942, Uspenca, judetul interbelic Cetatea-Alba, Basarabia (azi Ucraina) - d. 4 spre 5 martie 1975, Munchen, Germania)Simbol al unei generatii, Cornel Chiriac a reusit prin muzica transmisape undele Europei Libere sa devina idolul tineretului roman si nu numai.Moartea sa in plina glorie, la doar 32 de ani, a produs in tara un valde consternare.Au fost difuzate in cadrul emisiunii "Metronom" melodii ale unor formatii ori interpreti precum ... citeste toata stirea