Astazi despre: un general si politician roman, ministru de razboi (in mai multe guverne) si membru de onoare al Academiei Romane: Gheorghe Adrian - pasoptistul inrolat intr-una din legiunile lui Avram Iancu

Gheorghe Adrian (Andreescu) (n. 1820 - d. 14 decembrie 1889, Bucuresti, Romania) a fost un politician si general roman, ministru de razboi (in mai multe guverne) si membru de onoare (din 1875) al Academiei Romane.Generalul Gheorghe Adrian a fost pasoptist, inrolat intr-una din legiunile lui Avram Iancu (1848 - 1849), dupa care s-a refugiat in Esara Romaneasca unde a fost integrat in Armata Romana avansand pana la gradul de general. A fost luat prizonier la 6 mai 1848 la Abrud, de trupele ... citeste toata stirea