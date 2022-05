Astazi despre: Un monstru sacru al cinematografului inter si postbelic: Marlene Dietrich "Ingerul albastru" Prima actrita germana care a ajuns celebra in Hollywood, s-a opus Reichului in cele mai cumplite vremuri si a renuntat la cetatenia germana

Este prima actrita germana care a ajuns celebra in Hollywood. De-a lungul carierei, Dietrich s-a reinventat constant, incepand a fi cantareata de cabaret, fata din cor si actrita in filme germane in Berlinul anilor '20, stea de la Hollywood de-a lungul anilor '30, si in final, o interpreta internationala, devenind una din idolii secolului al XX-lea. In 1939 Dietrich a devenit cetateana a Statelor Unite.Marlene Dietrich (pronuntat: [maEEleEnE(Trade Mark) EdiEtrESc]; n. 27 decembrie 1901 ... citeste toata stirea