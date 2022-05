Astazi despre: una cele mai iubite Prime Doamne din istoria S.U.A, in pofida dramei care i-a umbrit viata: Jacqueline Kennedy Onassis

Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis (28 iulie 1929 - 19 mai 1994[4]) a fost sotia celui de-al 35-lea Presedinte al Statelor Unite, John F. Kennedy,si a fost Prima Doamna a Statelor Unite in timpul presedintieiacestuia, din 1961 pana la asasinarea lui, in 1963. Mai tarziu, a fostcasatorita cu magnatul grec Aristotel Onassis,din 1968 si pana la decesul acestuia in 1975. In ultimii 20 de ani deviata, a avut o cariera de succes ca editor de carti. A murit de cancerlimfatic in 1994. ... citeste toata stirea