Astazi despre una dintre cele mai frumoase si apreciate actrite de pe scena bucuresteana, fiind asemanata adesea cu Greta Garbo Lilly Carandino - Tragica soarta a frumoasei actrite din inchisorile tovarasilor

Lilly Carandino (nascuta Lilly Guseila; n. 28 februarie 1909, Braila, Romania - d. martie 1995, Bucuresti, Romania) a fost o actrita romana.StudiiA studiat la Conservatorul de Arta Dramatica din Bucuresti pe care l-a absolvit in 1928. Ulterior, in perioada 1928-1931, a studiat cu bursa la Paris sub indrumarea profesorilor Charlotte Muttel, Georges Adet si Madame Simon.Lilly Carandino a fost una dintre cele mai frumoase si apreciate actrite de pe scena bucuresteana, fiind asemanata adesea ... citește toată știrea