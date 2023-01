Astazi despre: una dintre putinele scriitoare in vremea sa: Bucura Dumbrava. Varfului Bucura, al doilea ca inaltime din Bucegi ii poarta numele - a fost sora capitanului vasului care l-a adus pe Regele Carol - doamna de onoare a reginei Elisabeta

Bucura Dumbrava (n. 28 decembrie 1868, Bratislava - d. 26 ianuarie 1926, Port Said, Egipt), pe numele real Fany Seculici, a fost o prozatoare romana.S-a nascut la Bratislava in 1868, avand numele real Fany Seculici. Limba sa materna era limba germana. Familia ei s-a mutat la Bucuresti in 1873.. Se numara printre foarte putinele femei-scriitor care existau la vremea aceea in lume. Varfului Bucura, al doilea ca inaltime din Bucegi ai poarta numeleDespreFanny, in Jurnalul fericirii lui ... citeste toata stirea