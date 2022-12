Astazi este cea mai scurta zi din an: Solstitiul de iarna. Incepe iarna astronomica

Solstitiul de iarna 2022 va avea loc la data de 21 decembrie la ora 23:47, ora Romaniei, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu". si va marca si cea mai scurta zi din an, care va fi de 8 ore si50 de minute, iar noaptea va fi si mai lunga, de 15 ore si 10 minute.Solstitiul de iarna marcheaza inceputul iernii astronomice si este legat de miscarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera cereasca.In consecinta, la aceasta data, durata zilei are valoarea minima din an, de 8 ore si ... citeste toata stirea