Astazi este Ignatul - traditii romanesti cu origini antice. Taierea porcului de Ignat este modul in care o practica pagana este asociata cu o sarbatoare crestina

Astazi, 20 decembrie, in calendarul popular romanesc este marcata Sarbatoarea Ignatului, sau Ihnatul, Ignatul porcilor sau Inatoarea, care deschide, conform credintelor populare, suita sarbatorilor de iarna care se incheie cu Sarbatoarea Sfantului Ioan Botezatorul.Fara o legatura directa cu aceasta traditie, in religia crestin-ortodoxa este praznuit, in aceasta zi, Sfantul Mucenic Ignatie Teoforul, urmas al apostolilor, patriarh al Bisericii Antiohiei si ucenic al Sfantului Evanghelist Ioan, ... citeste toata stirea