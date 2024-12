Astazi este sarbatoare: Sfantul Nicolae, cel mai cunoscut si mai iubit sfant al Bisericii noastre

Sfantul Ierarh Nicolae este cel mai cunoscut si mai iubit sfant al Bisericii noastre. Este cinstit pe 6 decembrie. Sfantul Nicolae s-a nascut in jurul anului 270, in localitatea Patara, din parinti credinciosi si bogati. Potrivit Traditiei, din vremea prunciei, Nicolae s-a aratat a fi un copil minunat. Se hranea numai din sanul drept al mamei sale, iar in fiecare zi de miercuri si de vineri, manca o singura data si numai dupa apusul soarelui.Nicolae, sfantul care se bucura de cea mai mare ... citește toată știrea