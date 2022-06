Astazi este Solstitiul de vara. Despre cea mai lunga zi din an

Solstitiul de vara 2022 marcheaza inceputul verii, din punct de vedere astronomic. Este momentul din an in care ziua este cea mai lunga, iar noaptea cea mai scurta. Afla cand cade solstitiul de vara in 2022, ce se intampla cu Pamantul in aceasta zi si cum te poate afecta acest eveniment astronomic!La solstitiul de vara, Soarele parcurge calea cea mai lunga prin cer, atingand cele mai nordice puncte in emisfera nordica. Prin urmare, in aceasta parte a lumii, ziua solstitiului de vara are cea ... citeste toata stirea