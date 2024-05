Astazi judetul Vrancea a fost gazda evenimentului "Drumul Mausoleelor pe Motocicleta"

Drumul Mausoleelor pe MotocicletaAstazi, 18 mai a.c., judetul Vrancea a fost gazda evenimentului "Drumul Mausoleelor pe Motocicleta, editia a VI-a".Participarea paramedicilor SMURD, din cadrul ISU Vrancea, alaturi de cei care iau parte la acest eveniment, a devenit traditie.Si in acest an am fost alaturi de acestia, ... citește toată știrea