"Bani din cer" la Teatrul Municipal!

* Consiliul Judetean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, organizeaza peste o luna, in ziua de duminica, 27 noiembrie 2022, la ora 19.00, spectacolul de teatru "Bani din cer", pus in scena de Teatrul de Comedie la Teatrul Municipal "Mr. Gh. Pastia" din Focsani *Piesa regizata de Horatiu Malaele, in scenografia lui Puiu Antemir, apartine dramaturgului englez Ray Cooney. Actori: Mihai Bendeac, Mihaela Teleoaca, Dragos Huluba, Delia Nartea, Marius Drogeanu, Liviu Pintileasa si Serban ... citeste toata stirea