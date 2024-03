Calendarul zilei: Istoria zilei de 16 martie

16 martie este a 75-a zi a calendarului gregorian si ziua a 76-a in anii bisecti. Mai sunt 290 de zile pana la sfarsitul anului.1705: Antim Ivireanul a fost ales episcop de Ramnic, hirotonisirea avand loc in ziua urmatoare. Una dintre primele masuri pe care le-a luat in aceasta calitate a fost instalarea unei tipografii la Ramnic.Evenimente:1705: Antim Ivireanul a fost ales episcop de Ramnic, hirotonisirea avand loc in ziua urmatoare. Una dintre primele masuri pe care le-a luat in aceasta ... citește toată știrea