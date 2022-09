Calendarul zilei: Istoria zilei de 8 septembrie

8 septembrie este a 251-a zi a calendarului gregorian si a 252-a zi in anii bisecti. Mai sunt 114 zile pana la sfarsitul anului.2009: La74 de ani de la primele autoturisme Ford produse in Romania (Bucuresti,Floreasca), noua uzina de la Craiova a inceput productia de serie cu oautoutilitara de clasa medie, Ford Connect.Evenimente:2009: La 74 de ani de la primele autoturisme Ford produse in Romania (Bucuresti, Floreasca), noua uzina de la Craiova a inceput productia de serie cu o ... citeste toata stirea