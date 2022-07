Casa cu trei intrari si o iesire sau cartea de poezii si picturi cu trei prefete si o postfata, a Mariei Cernatescu originara din Padureni Jaristea

Maria Cernatescu este originara din Padureni Jaristea, A terminat Academia de Arte din Bucuresti"Stau in timp si in furtuna", creatii in versuri si culoare de Maria CernatescuPentru o carte, prefetele si postfata sunt asemenea unor usi de intrare si de iesire dintr-o cladire monumentala.Curios sa cunosti interioarele cu sculpturi rare si picturi unice, incerci toate cheile, cu speranta ca le vei gasi pe cele potrivite.Casa cu trei intrari si o iesire sau cartea de poezii si picturi cu ... citeste toata stirea