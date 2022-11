Cea de-a 49-a editie a Festivalului de muzica usoara romaneasca "Florentin Delmar" incepe vineri, 18 noiembrie la Ateneul Popular "Maior Gh. Pastia" Focsani

In perioada 18-19 noiembrie 2022 se va desfasura la Focsani Festivalul de Muzica Usoara Romaneasca "Florentin Delmar", ajuns la cea de-a 49-a editie.Vineri si sambata, iubitorii muzicii usoare de calitate sunt asteptati de la ora 19.00, locatia fiind, ca de fiecare data, Ateneul Popular "Mr. Gh. Pastia" Focsani.Festivalul de Muzica Usoara Romaneasca "Florentin Delmar" este unul dintre cele mai longevive manifestari cultural-artistice din tara.Festivalul a debutat in anul 1973, sub numele ... citeste toata stirea