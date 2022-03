Club de lectura si teatru pentru seniori la Biblioteca Judeteana "Duiliu Zamfirescu" Vrancea

Prin intermediul unui comunicat de presa conducerea Bibliotecii Judetene "Duiliu Zamfirescu" Vrancea anunta organizarea in perioada 22 martie-14 iunie 2022 a Clubului de lectura si teatru pentru seniori.Cititi in continuare textul integral al comunicatului de presa mentionat.Biblioteca Judeteana "Duiliu Zamfirescu" Vrancea sub egida Consiliului Judetean Vrancea organizeaza Clubul de lectura si teatru pentru seniori, in perioada 22 martie-14 iunie 2022. Clubul va fi coordonat de doamna ... citeste toata stirea