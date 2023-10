Prin intermediul unui comunicat de presa Centrul Cultural Vrancea ofera amanunte in legatura cu organizarea concursului de interpretare a cantecului traditional "Cantece de Vita Veche", editia a XIV - a, care se va desfasura, sambata, 21 octombrie 2022, incepand cu ora 14:00, in Piata Unirii din Focsani.Consiliul Judetean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea in parteneriat cu Ansamblul Folcloric Esara Vrancei, organizeaza Concursul de interpretare a cantecului traditional Cantece de Vita ... citeste toata stirea